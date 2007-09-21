Розроблено унікальний метод лікування раку

Рак можуть навчитися лікувати вже через два роки. З такою заявою виступили американські вчені, яким вдалося просунутися у вирішенні цієї проблеми, використовуючи пересадку "надпотужних" клітин, які вражають ракову пухлину кліток, отриманих від донорів.

За словами вчених, зцілення онкологічних хворих може стати реальністю завдяки ін`єкції так званих гранулоцитів, узятих у інших людей. Основна роль цих кліток крові полягає в захисті організму від бактерій.

Гранулоцити раніше використовувалися для боротьби з інфекційними захворюваннями хворих на рак, оскільки їхня імунна система була ослаблена внаслідок хіміотерапії. Проте їхня ефективність залишалася нез`ясованою, оскільки процедурі піддавалися пацієнти на пізній стадії хвороби.

Учені з Університету Уейк Форест у Північній Кароліні досліджували протиракові властивості гранулоцитів. Вони змішали гранулоцити, отримані зі зразків крові 100 добровольців, з клітками раку шийки матки. Через дві доби вони оцінили кількість ракових кліток, що залишилися.

Коли імунноцити були змішані з клітками, їхня здатність вбивати ракові утворення різко зросла.

Зразки розрізнялися достатньо сильно: в одному з них гранулоцити знищили 97% ракових кліток, тоді як у "якнайгіршому" зразку було знищено всього 2% ракових кліток, повідомили учені.

"Антираковий" потенціал кліток учасників експерименту старше 50 років виявився нижче середнього рівня, а потенціал вже хворих на рак був ще нижче. Лікар Цуй відзначив, що здібність імунної системи до придушення ракових кліток може залежати також від рівня стресу і пори року.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів видало лікарю Цую минулого тижня дозвіл на ін`єкцію надпотужних гранулоцитів 22 пацієнтам.

Д-р Цуй, який минулого тижня представив свої останні розробки на конференції з геронтології в Кембріджі, отримав гранулоцити з організму 100 осіб, включаючи тих, хто хворий на рак.

Раніше проведені дослідження також стверджували, що в боротьбі з раком допоможе ультразвук.

При інтенсивній ультразвуковій дії власна імунна система хворого починає активно знищувати пухлину і її метастази. Сфокусоване ультразвукове випромінювання високої інтенсивності вже досліджується і використовується для лікування злоякісних новоутворень в Європі, США і Китаї. Проте досі застосовувалася така його інтенсивність, яка знищує ракові клітки, розігріваючи їх.

За словами професора Пей Чжуна, у лабораторії якого проводилося дослідження, механічне ультразвукове випромінювання виявилося не таким ефективним, як температурне, для прямого знищення ракових кліток, зате викликало вдвічі сильнішу імунну відповідь у лабораторних мишей, хворих на рак товстої кишки. Мабуть, це зумовлено тим, що при механічній дії у кров потрапляє набагато більше різноманітних антигенів.

utro.ua