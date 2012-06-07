Затвердили програму захисту населення від надзвичайних ситуацій

Верховна Рада України затвердила загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосував 301 народний депутат із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Метою програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій за напрямами: інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій; запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом; очищення територій від вибухонебезпечних предметів; реабілітація територій, забруднених внаслідок військової діяльності; гідрометеорологічне забезпечення тощо.

Для подолання проблем захисту населення і території від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань програми, що включають: проведення комплексу робіт щодо протизсувного захисту територій; берегоукріплення Азовського і Чорного морів та інших водних об’єктів; удосконалення системи контролю за греблями гідроспоруд; вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод" (Горлівка Донецької області); створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їхнього виникнення на 1276 хімічно небезпечних об’єктах; знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів; ліквідації колишніх шахтних пускових установок і приведення в екологічно безпечний стан забрудненої території об’єктів військової інфраструктури тощо.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів програми становить 12 251,304 млн грн, з них за рахунок державного бюджету - 10 356,04 млн грн, місцевих бюджетів - 611,764 млн грн, інших незаборонених законом джерел - 1 283,5 млн грн.

Обсяг фінансування завдань і заходів програми уточнюється щороку під час складення проектів державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.

Закон набирає чинності у 2013 році.