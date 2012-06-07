Як забезпечать безпеку в містах, що приймають Євро-2012?

У чотирьох українських містах, що приймають Євро-2012, під час матчів безпеку забезпечуватимуть 22 тисячі правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Управління масових, охоронних заходів з питань Євро-2012 Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ Олег Матвейцов.

«Охорону громадського порядку у дні матчів будуть забезпечувати 22 тисячі правоохоронців, у дні поза матчів - 11 тисяч працівників міліції», - сказав О.Матвейцов.

Він повідомив, що до Києва, Львова, Харкова і Донецька додатково прибули працівники правоохоронних органів з інших регіонів. При цьому режим несення служби буде цілодобовим, найбільше сил буде задіяно у дні матчів. Зокрема, міліція працюватиме як на стадіонах, так і на території фан-зон.

Крім того, за словами О.Матвейцова, в Україну вже прибувають поліцейські з інших країн. Вже прибуло 60 чоловік, і ще 50 прибудуть сьогодні. «Їхнє головне завдання – це супроводження своїх вболівальників, контроль за їхньою поведінкою, а також орієнтування міліції, коли потрібне втручання або профілактичні заходи», - зауважив О.Матвейцов.

Він зазначив, що у чергових міліцейських нарядах у центральних частинах міст передбачені працівники, які володіють англійською мовою, для спілкування з іноземцями, і такі ж працівники будуть у чергових частинах міліції.

«Тобто, в разі звернення за телефоном 102 буде надаватися інформація і відповідна допомога», - підкреслив О.Матвейцов.