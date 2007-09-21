Бджоли можуть врятувати від туберкульозу

Вчені з Полтави винайшли препарат, який руйнує небезпечну хворобу. Основа лік - продукти бджільництва.

У цьому впевнені полтавські вчені. Вони твердять, що винайшли повністю натуральний препарат, який руйнує паличку Коха, і можуть запустити його у виробництво - були б лише гроші.

Лікувати туберкульоз з кожним роком стає дедалі складніше, звичне протитуберкульозне лікування втрачає ефективність, кажуть лікарі. Паличка Коха, яка спричинює хворобу, адаптувалася до медичних препаратів.

Полтавські вчені запевняють - здолати туберкульоз допоможуть трутні. У Гадяцькому інституті бджільництва розробили нові ліки від туберкульозу на основі личинок трутнів. Препарат має високий вміст білка і здатен зруйнувати захисну оболонку палички Коха.

Окрім високої ефективності, ліки не шкодять організму, бо повністю біологічні, кажуть вчені. Препарат фактично готовий до виробництва. Залишилось провести клінічні дослідження і дочекатися замовлення від держави.

Полтавські вчені переконані - їхнє відкриття допоможе здолати епідемію туберкульозу в Україні. Щороку тільки на Полтавщині лікарі фіксують до тисячі нових хворих.

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