На Одещині батьки масово відмовляються від щеплення дітей

У Болградському районі, що на Одещині, батьки почали масово відмовлятися від профілактичної вакцинації дітей. Медики зафіксували навіть випадки нехтування щепленням проти туберкульозу, яке роблять у пологових будинках. Санепідемстанція непокоїться – у районі може початися епідемія.

Село Виноградівка. Саме тут найбільша кількість так званих «відказників». Місцеві медики вже зафіксували 84 випадки відмови батьків від проведення щеплення їхнім дітям. Майже всі сім’ї належать до певної релігійної групи.

Самі ж батьки стверджують: віра тут ні до чого, просто знають багато випадків, коли щеплення позначалося на здоров’ї дітей.

«Я сам для себе вирішив, що своїх дітей щеплювати не буду. Якщо внаслідок цього мої діти перехворіють цією хворобою - відповідатиму я. А чи дають гарантію медики, що вони лікуватимуть мою дитину, якщо після щеплення вона захворіє?», каже Арнольд Ілія, місцевий житель

Епідеміологи занепокоєні масовою відмовою батьків від щеплень. Адже непривиті малюки, що відвідують дитячі заклади, стають джерелом інфекції для інших.

«Якщо дітей не будуть щеплювати проти дифтерії, проти правця, поліомієліту і, враховуючи, що зараз епідемія туберкульозу в Україні уже зафіксована, у нас може бути масове інфекційне захворювання саме серед дітей», зазначає Михайло Курдоглов, головний районний санітарний лікар.

Відмова від щеплень особливо непокоїть – кількість хворих на сухоти стрімко зростає. Тільки поточного року в районі виявлено 29 випадків туберкульозу, зокрема у двох підлітків.

«Цікаво, що в цій громаді дуже багато багатодітних сімей. Сім’ї, де проживає сім, вісім, дев’ять, а то й тринадцять дітей, а виходить, що за останній час відсоток щеплених дітей зменшився», говорить педіатр Марія Жаба.

Натомість лікарі у розмовах з батьками наголошують про порушення закону. Мало того, 25 дітей не допустили до занять у школі через відсутність у них щеплення Манту.

НТН