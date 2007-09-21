Депресія матері провокує стрес у дитини

15:18, 21 вересня 2007
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Мати і дитина тісно пов`язані

Канадські дослідники під керівництвом доктора Рими Азар, з лікарні міста Торонто виявили взаємозв`язок між депресією у матерів і посиленням реакції на стрес у їх немовлят. 

Дослідження пов`язують посилення реакції на стрес із специфічним стилем материнської турботи, відомої як «материнська гіпертурбота».

Учені виявили збільшення гормону стресу - кортизолу - у немовлят, матері яких мали депресивний стан і були дратівливі по відношенню до своїх дітей. Крім того, було відмічено зв`язок рівня кортизолу у матері і немовляти.

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