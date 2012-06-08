В Україні посилять відповідальність за фальсифікацію ліків

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 265 народних депутатів із 402 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає, що порушення обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їхніх керівників, під час здійснення професійної діяльності карається штрафом у розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року з дня накладення адміністративного стягнення, караються штрафом у розмірі 1 тисячі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.

Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їхнього придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їхнім обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їхнє ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію.

Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, а також фальсифікація їхніх результатів карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від одного до трьох років.