Індія стрімко захоплює світовий фармринок

Ще зовсім недавно фармацевтичний ринок лихоманило від новин про те, що одна з найбільших в Індії фармкопаній Cipla Ltd. заявила про безпрецедентне зниження цін на протипухлинні лікарські препарати (зниження цін на деякі ліки має скласти близько 75%).

Тепер же нові звіти змусили світових фармгігантів замислитися над стратегією розвитку бізнесу. Компанія Barclays Capital Equity Research (підрозділ банку Barclays Bank Plc) підрахувала: з 2012 по 2014 фінансових років середньорічний темп росту індійського фармацевтичного ринку складе 15,3%, повідомляє "Фармацевтичний вісник".

Зростання буде здійснюватися, зокрема, за рахунок виведення на ринки нової продукції, підвищення ефективності роботи медичних представників і сприятливого цінового клімату. Правда, палиці в колеса може поставити Національне агентство з ціноутворення на фармпродукції Індії (NPPA), заявляє аналітик Баладжі Прасад.

Приміром, згідно з новим законопроектом про національну політику в галузі ціноутворення на фармпродукції, максимальна ціна на препарат повинна представляти середній показник, вирахуваний з цін трьох провідних брендів. Фармвиробники вже виявляють стурбованість щодо цього правила. Плюс, розширено список препаратів, ціни на які контролює держава.