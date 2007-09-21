Дисбактеріоз – хвороба сучасності

Зміни клімату, неякісне харчування, надмірна праця, інфекції, стреси – усі ці звичні складові сучасного життя стають причиною дисбактеріозу, який загрожує розвитком шлунково-кишкових захворювань та загальним зниженням імунітету.

Покращити самопочуття допоможе збалансоване харчування, раціональне вживання кисломолочних продуктів з біфідобактеріями та спеціальних препаратів, котрі стабілізують мікрофлору організму. І все це під пильним наглядом лікаря.

ICTV