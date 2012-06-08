Схвалено законопроект щодо ліцензування імпорту ліків

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України» щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміну “активний фармацевтичний інгредієнт”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 264 народних депутата з 398, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) — будь-яка речовина (чи суміш речовин), що призначена для використання у виробництві лікарського засобу, при використанні у виробництві лікарського засобу стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм людини; у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів.

Крім того, передбачається встановити, що на територію України можуть ввозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії, що видається виробником, та ліцензії на імпорт лікарських засобів, отриманої виробником в порядку, встановленому законом.

Термін придатності лікарських засобів, що ввозяться на територію України, має становити не менш як половина терміну, визначеного виробником, за умови якщо виробник визначив термін менше 1 року, або не менш як 6 місяців, за умови якщо виробник визначив термін більше 1 року.

Порядок ввезення лікарських засобів на територію України встановлюється Кабінетом міністрів України.