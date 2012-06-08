Погода на вихідні

Завтра в Україні буде тепло, в деяких областях пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 червня буде мінлива хмарність. Вночі на Лівобережжі та в Карпатах, вдень у західних та східних областях невеликі дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 19-24 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та сході до 18°; вдень 21-26°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-12°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі та в першій половині дня - без істотних опадів, в другій половині дня - короткочасні дощі, грози, під час гроз пориви вітру 15-20м/с, ввечері місцями сильні дощі. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі та в першій половині дня - без істотних опадів, в другій половині дня пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

8 червня температура води становила в Чорному морі 19-20°, поблизу Алушти - 13°, Ялти - 15°, в Азовському морі - 22-23°; у Дніпрі біля Києва - 19°.