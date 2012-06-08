Українцям на Занзібар краще не їздити
14:20, 08 червня 2012Країна
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МЗС рекомендує
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок на острів Занзібар.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
За інформацією Посольства України в Кенії, 4-5 червня ц.р. на острові Занзібар сталися заворушення, спровоковані місцевими мусульманами-екстремістами. В результаті заворушень було спалено шість церков, а також скоєно напад на жителів з материкової частини Танзанії.
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