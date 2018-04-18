Які ліки брати з собою у подорож?

Сезон літніх відпусток у розпалі. Більшість із нас намагається під час відпочинку втекти подалі від загазованих вулиць, переповненого транспорту та міської метушні. Але відпускники іноді забувають про те, що вдалині від дому слід бути більш обережнішими, ніж у звичних умовах. Ніщо так не здатне зіпсувати відпустку, як раптова недуга. які ліки взяти із собою у подорож розповідає сімейний лікар Олеся Донченко.

Коли ми збераємося у дорогу, неодмінним атрибутом речей, що пакуються у валізу, повинна бути дорожня аптечка. І вміст її має складатися не лише з простроченої «зеленки» та шматка вати. Зараз є можливість добиратися до улюбленого місця відпочинку як потягом, так і пароплавом чи літаком.

Але для декого авіапереліт є справжнім випробовуванням. Людям, які бояться висоти, з підвищеною нервозністю, слід у польоті глибоко дихати, це допоможе впоратися із стресом. Якщо страждаєте хронічними захворюваннями, візьміть із собою повний комплект ліків. А такі засоби, як валідол, но-шпа, валокордин повинні бути у кожного. Якщо на борту літака доведеться бути більше восьми годин, не забувайте про вживання великої кількості рідини, краще пити мінеральну воду. Повітря у салоні літака дуже сухе, і організм швидко зневоднюється. Бажано також не сидіти під час польоту довго у одній позі, щоб не заціпеніти, зробити легкий масаж ніг.

Подорож на залізничному транспорті має свої особливості. Як правило, більшість пасажирів після відправлення потяга починає активно поглинати їжу, а ближче до вечора ще й вживати алкоголь. Слід пам`ятати, що напівкопчена ковбаса, риба та курка можуть зберігатися без холодильника лище протягом трьох годин. Нарізка у вакуумній упаковці псується у спеку набагато швидше, ніж ми думаємо. Тому можуть виникнути проблеми із травленням. Шлунок у дорозі може поводити себе непередбачувано, тому слід запасатися як проносними засобами, так і протилежної дії. Найпростіший набір: активоване вугілля, фталазол, сульфаниламід, бактрисубтил.

«Морську хворобу» легше попередити, аніж лікувати. Тому ліки від укачування слід прийняти за кілька годин до подорожі. Частіше за все застосовують антигістамінні препарати, алкалоїди беладонни, гомеопатичні засоби. Полегшити страждання на борту пароплава допоможуть також валідол, валокардин, чай з м`яти або навіть м`ятна жувальна гумка. Якщо нічого не допомагає, краще звернутися до корабельного лікаря.

Не захоплюйтеся шведським столом. Хоча б перші три дні. Адже організму потрібен певний час, щоб адаптуватися до нових умов, а вживання великої кількості екзотичних фруктів може призвести до діареї. Не варто купувати продукти, які незвичні для нашого організму. Ніхто не застрахований в чужому краю від алергії. Можна вдихнути якийсь пилок - і ось, з`явилися висипання на шкірі. Тому потрібно взяти із собою протиалергічні препарати - супрастин чи тавегіл.

В країнах зі спекотним кліматом та пишною рослинністю можна отримати несподівані сюрпризи від комарів та інших шкідливих комах. Мазі-репеленти, нанесені на відкриті ділянки тіла, допоможуть захиститися від малярійних комарів.

При кровотечах та пораненнях: бинт стерильний, вата медична, лейкопластир, джут. Знезаражуючі засоби: йод, «зеленка», перекис водню (для обробки поверхневих ран), пантенол (для змащування опіків, в тому числі і сонячних), стрептоцид (для знезараження та висушування поверхневих ран), інгаліпт (антисептичний та протизапальний засіб при запаленні слизової оболонки ротової порожнини, ангіні).

Засоби при кишкових захворюваннях: вугілля активоване (одна пігулка на десять кг ваги), іммодіум (при діареї), бісакодил (при запорах), фталазол (антибактеріальний препарат, використовують при дизентерії, харчових отруєннях, по 2 пігулки три рази на день).

Серцево-судинні засоби: валідол (стенокардія, невроз, засіб від «морської хвороби»), нітроглицерин (при сильних болях у серці), валокардин, корвалол (при сильному серцебитті, як заспокійливе та снодійне). Протизапальні засоби: макропен, антибіотики широкого застосування (тільки за рекомендацією лікаря), альбуцид ( при кон`юнктивітах — запаленні слизової оболонки очей).

Жарознижуючі та знеболюючі засоби: аспірин, анальгін, дімедрол (при високій температурі). Інші засоби: но-шпа (спазмолітичний препарат, при болях в кишківнику та шлунку), церукал (при нудоті), аерон (для профілактики «морської хвороби»).

