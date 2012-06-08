23-річна жінка планувала вбивство свого чоловіка

Герцаївський районний суд Чернівецької області підтримав позицію державного обвинувача і засудив до 10 років позбавлення волі чернівчан: 23-річну жінку та 25-річного чоловіка, які намагалися вбити людину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, за даними досудового слідства, жінка перебувала в шлюбі і мала спільну дитину з чоловіком, стосунки з яким у неї не складалися. Згодом у неї з’явився коханець, з яким жінка спланували вбивство чоловіка. З цією метою через Інтернет жінка придбала пістолет і п’ять набоїв до нього.

Під час зустрічі з майбутньою жертвою зловмисник спробував вистрілити, однак пістолет дав збій. Потерпілий повідомив працівникам міліції про напад. Через деякий час правоохоронцям вдалося затримати нападника та «замовницю».

Суд прийшов до висновку, що слідством дії підсудних кваліфіковані правильно – як замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Але обвинуваченим не вдалося довести злочин до кінця з причин, які не залежали від їх волі.