Забезпечать ефективність діяльності перинатальних центрів

Президент України Віктор Янукович доручив віце-прем`єр-міністру - міністру охорони здоров`я України Раїсі Богатирьовій забезпечити розробку та затвердження щорічних (на період з 2012 по 2015 роки) цільових показників якості надання перинатальної допомоги у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Харківській областях та місті Києві після відкриття перинатальних центрів III рівня в цих регіонах.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як йдеться в дорученні глави держави, до цієї роботи мають долучитися Національна академія медичних наук України та професійні асоціації медичних працівників.

Крім того, в документі наголошується на проведенні щоквартального моніторингу цільових показників якості надання перинатальної допомоги та підготовці пропозицій щодо її вдосконалення у регіонах, де працюватимуть центри.

На Державну фінансову інспекцію України та її голову Петра Андрєєва покладаються обов’язки щодо забезпечення посилення фінансового контролю за дотриманням законодавства про державні закупівлі під час реалізації національного проекту «Нове життя» - нова якість охорони материнства та дитинства».