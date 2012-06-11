Янукович призначив Горжеєва головою Держветфітослужби
08:48, 11 червня 2012Країна
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Текст - на сайті Президента
Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Горжеєва головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
Іншим своїм указом Президент звільнив В.Горжеєва з посади першого заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
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