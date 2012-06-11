В іспанських помідорах виявили томатну міль

10:34, 11 червня 2012
Країна
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Майже 4,5 тонн шкідника

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України виявила у партії іспанських помідорів вагою майже 4,5 тонн небезпечного шкідника - південноамериканську томатну міль.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Томати надійшли до України зі Словаччини через пункт карантину рослин «Ужгород». Продукцію затримали та повернули відправнику.

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