У лікарнях - 15 постраждалих в авіакатастрофі під Києвом

Усі 15 постраждалих внаслідок вчорашньої авіакатастрофи під Києвом продовжують перебувати у лікарнях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України, зауваживши, що троє осіб перебувають у важкому стані, стан решти 12 лікарі оцінюють як середньої важкості.

За даними МНС, частина постраждалих знаходиться в центральній районній лікарні Бородянки, інші - в Київській обласній лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня на аеродромі у міста Бородянка Київської області при заході на посадку розбився літак Л-410. На борту загалом перебувало 20 осіб, 5 з них загинули на місці трагедії, 15 доставлено до лікарні.

Транспортна прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного судна, повідомили в прокуратурі.