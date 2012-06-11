Посилення відповідальності за фальсифікацію ліків є першим кроком очищення ринку від неякісних ліків

Схвалення Верховною Радою 7 червня у першому читанні пакету законодавчих змін щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або незаконний обіг фальсифікованих лікарських засобів є першим законодавчим кроком до очищення вітчизняного ринку від неякісних та шкідливих ліків.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Зокрема А.Клюєв відзначив, що досі відповідальність за фальсифікацію та розповсюдження фальсифікованих ліків передбачена як Кодексом про адміністративні правопорушення, так і Кримінальним кодексом, що призводить до певної конкуренції зазначених норм адміністративного та кримінального права. Це, у свою чергу, означає існування додаткових корупційних ризиків, зокрема, дозволяє при винесенні судових рішень керуватися менш жорсткою нормою, заявив секретар РНБО.

За його словами, законопроект, ухвалений у першому читанні, передбачає збільшення штрафів та суттєве підвищення строків позбавлення волі за виготовлення, перевезення, зберігання чи розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів. Пропонується також посилити відповідальність за контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин або фальсифікованих ліків, повідомив А.Клюєв.

Окрім того, за його словами, проектом закону пропонується ввести кримінальну відповідальність за порушення порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів та фальсифікацію їх результатів.

«Встановлення відповідальності на етапі клінічних випробувань має стимулювати виробництво та обіг більш якісних препаратів і має позитивно вплинути на здоров’я громадян, і, я маю надію, в цілому на демографічну ситуацію в країні», - сказав А.Клюєв.

Він заявив, що одним із результатів медичної реформи має стати підвищення ефективності використання бюджетних коштів на всю охорону здоров’я. При зростанні протягом 2003-2009 років витрат на охорону здоров’я більш ніж у 4,5 рази (з 18,6 млрд грн у 2003 році до 84,7 млрд грн у 2010 році) спостерігається тенденція до постійного зменшення чисельності населення, наголосив секретар РНБО. А.Клюєв нагадав, що впродовж 2003-2010 років чисельність населення України зменшилася на 2,2 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Верховна Рада України схвалила у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів).

Цього ж дня парламент ратифікував Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я. Цей документ зобов‘язує Україну забезпечити криміналізацію та посилення відповідальності за відповідні дії.