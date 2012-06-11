Завтра на заході та півночі України грозові дощі

Завтра у західних, північних та Вінницькій областях очікуються короткочасні грозові дощі (на заході місцями сильні), в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території України без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 29-34°, у північних областях 25-30°.

У Київській області у вівторок очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 19-24°; у Дніпрі біля Києва 20°.