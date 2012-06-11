П'яним іноземним фанам надають допомогу в токсикології

Іноземних уболівальників Євро-2012, які зловжили алкоголем, приводять до тями у токсикологічних відділеннях лікарень.

Про це повідомили УНІАН у Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України.

На запитання, куди доставляють іноземців у стані алкогольного сп`яніння, які не порушують українські закони, у міліції відповіли, що такими людьми опікуються медики. "Якщо іноземець дуже п`яний, але не порушує закон, то його доставляють до токсикологічного відділення, де він перебуває певний час, поки не прийде до тями", - пояснили в УЗГ.

"Це медична проблема, не наша, якщо вони не порушують закон", - підкреслили в міліції і додали, що в рамках Євро-2012 такі випадки вже зафіксовані: українці викликали відповідні служби, бачивши, що іноземець не здатний самостійно пересуватися і адекватно реагувати. Так, в Харкові дуже п`яний громадянин Нідерландів врізався у скляні двері, а в Львові француз розбив дзеркало.

При цьому у міліції підкреслили, що якщо іноземець порушує українське законодавство в такому стані, він відповідає за українськими законами і може бути притягнутий у судовому порядку, зокрема, до адміністративної відповідальності - штрафу, позбавленню права відвідувати матчі Євро-2012, але таких випадків поки не відмічено.