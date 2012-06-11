Станом на сьогодні відкрито 47% пляжів

В Україні на сьогодні відкрито 47% пляжів від запланованого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник відділу Державного санітарно-епідеміологічного нагляду Держсанепідемслужби Віктор Ляшко.

За його словами, з 1015 пляжів працює 481.

Як сказав В.Ляшко, на сьогодні через порушення закрито 8 пляжів у Криму, Миколаївській та Одеській областях. Він додав, що решта пляжів не відкрились через «непідготовленість до сезону та відсутність дозвільних документів».

В.Ляшко підкреслив, що проби води виявили відхилення від норми лише у річках.

Він повідомив, що в Маріуполі на сьогодні не дозволено купання на двох ділянках одного морського пляжу.

За словами В.Ляшка, у Києві з 11 пляжів та зон відпочинку на Дніпрі 5 пляжів не мають офіційних дозволів. За його словами, «мають паспорти 6 пляжів – «Дитячий» в Гідропарку, «Венеція», «Молодіжний», «Райдуга» і «Тельбін» на озерах у Дніпровському районі та «Чорторий» у парку Дружби Народів у Деснянському районі».