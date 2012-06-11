Зібрано 1,5 тис. підписів за відкритий розгляд справи Макар

Близько 1,5 тисячі підписів жителів Миколаєва, Одеси і Чернігова за відкритий розгляд справи Оксани Макар зібрали активісти громадської організації «Гард – N».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар організації Андрій Дворецький.

Сьогодні біля будівлі Центрального районного суду Миколаєва активісти встановили шість наметів для цілодобового чергування. Учасники акції вимагають від суддів відкритого проведення слухання справи.

«При цьому ми розуміємо, що є певні етичні моменти, які мають бути дотримані, - сказав А.Дворецький. - Розгляд якихось інтимних подробиць злочину має відбуватися в закритому режимі. А все інше, починаючи з моменту знайомства Оксани і трьох обвинувачуваних, а також те, як намагалися вбити, як виносили тіло на будівництво і багато чого іншого, має розглядатися відкрито і гласно, щоб обвинувачені не уникли покарання. Тим паче, що цього вимагає мати Оксани - Тетяна Суровицька».

Як повідомлялося, 9 березня троє молодих людей згвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім намагалися спалити. На покинутому будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa прийняла рішення вести слухання в закритому режимі.

Трьом обвинувачуваним інкримінується скоєння злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також ставлять ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).