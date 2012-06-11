Загрози Євро-2012 у зв’язку з інцидентом у трамваї немає

Загрози Євро-2012 у зв’язку з інцидентом у дніпропетровському трамваї немає, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Як ідеться у повідомленні, сьогодні близько 13.45 у Дніпропетровську стався інцидент у трамваї, викликаний необережним поводженням з компонентами мисливських набоїв.

Громадянин України, 1978 р.н., житель Токмака Запорізької області, придбав у спеціалізованому магазині дві банки з мисливським порохом та капсулі для спорядження мисливських набоїв. Під час проїзду трамвая № 1 на перехресті проспекту Карла Маркса та вулиці Короленка через необережне поводження з вогненебезпечними предметами стралося займання мисливського пороху.

Внаслідок інциденту вісім осіб отримали легкі опіки. На місці події працює оперативно-слідча група УСБУ та ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За оцінками Антитерористичного центру при СБУ, загрози проведенню фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні на сьогодні немає.

Національні суб’єкти боротьби з тероризмом працюють у штатному режимі. Цілодобово здійснюються заходи з обміну та оцінки інформації з іноземними партнерськими спеціальними службами, правоохоронними органами і міжнародними антитерористичними організаціями.

За даними прес-служби МНС, внаслідок спалаху пороху постраждало 9 осіб, серед яких підліток і вагітна жінка.