ВР захищатиме батьків-одинаків

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення дискримінації чоловіків-одиноких батьків при застосуванні до них заходів державного примусу, розширення кола осіб, щодо яких окремі види адміністративних стягнень та кримінальних покарань не застосовуються».

Про це повідомляється на сайті ВР.

Авторами відповідного документа є, зокрема, народні депутати України Ірина Геращенко, Борис Тарасюк, Ольга Боднар.

Законопроектом пропонується з метою забезпечення чоловікам-одиноким батькам належних правових гарантій у разі притягнення їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності, доповнити Кримінальний кодекс та Кодекс України про адміністративні правопорушення положеннями, згідно з якими, до чоловіків-одиноких батьків, які мають дітей відповідного віку, так само, як і щодо жінок, не може застосовуватись адміністративний арешт, а також такі види кримінального покарання, як виправні роботи, арешт та обмеження волі. Так само пропонується вищезгадані види кримінального покарання та адміністративного стягнення не застосовувати щодо осіб, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи.

В пояснювальній записці зазначається, що, “призначаючи покарання за злочин чи адміністративне правопорушення і маючи на меті превентивні та виховні цілі стосовно особи, яка вчинила правопорушення, необхідно пам’ятати, що заподіянням певних обмежень і «позбавлень» правопорушнику, шляхом застосування адміністративного арешту, виправних робіт, арешту чи обмеження волі ми не маємо завдавати шкоди малолітнім дітям, інвалідам, які знаходяться на утриманні та за якими здійснює догляд правопорушник”. В документі йдеться, що не можна залишати безкарними злочини чи адміністративні правопорушення, що скоєні особами, які доглядають інваліда або мають малолітніх дітей, але щодо них “необхідно обирати інші види адміністративного стягнення, кримінального покарання - не пов’язані з ізоляцією від суспільства і такі, що не завдадуть шкоди особам, про яких турбується і які знаходяться на утриманні, вихованні особи, котра притягається до адміністративної чи кримінальної відповідальності”.