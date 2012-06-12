Гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
11:21, 12 червня 2012Країна
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В ряді регіонів
У період 12-15 червня у більшості районах Криму, південних, східних та Дніпропетровській областях очікується надзвичайна (5 класу), місцями висока (4 класу) пожежна небезпека.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, сьогодні, 12 червня, температура повітря у західних областях вдень становитиме 21-26°; на решті території 29-34°, у північних областях 25-30°.
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