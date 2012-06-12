Гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в ряді регіонів

У період 12-15 червня у більшості районах Криму, південних, східних та Дніпропетровській областях очікується надзвичайна (5 класу), місцями висока (4 класу) пожежна небезпека.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, сьогодні, 12 червня, температура повітря у західних областях вдень становитиме 21-26°; на решті території 29-34°, у північних областях 25-30°.