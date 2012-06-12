Суд ухвалив рішення про відкрите слухання у справі Макар

Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення про відкрите судове слухання у справі Оксани Макар.

Про це повідомляє Відділ зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що “судді задовольнили клопотання прокурора про відкритий судовий розгляд справи, за винятком окремих засідань, де вивчатимуться докази, які не підлягають розголошуванню (тобто інтимного характеру)”.

Як передає кореспондент УНІАН, у перерві судового засідання у справі О.Макар народний депутат, адвокат матері загиблої дівчини Тетяни Суровицької Микола Катеринчук уточнив, що суд дозволив журналістам бути присутніми на засіданнях без права вести фото-, відеозйомку і аудіозаписи, а також родичам потерпілої, які не є свідками у справі.

За словами М.Катеринчука, суд відмовився задовольнити прохання про ведення телевізійної трансляції процесу. Слухання проходитиме у відкритому режимі у присутності громадян до того моменту, поки у судовому розслідуванні не розглядатимуться епізоди, пов`язані із статевими злочинами. Все інше буде доступне, відзначив М.Катеринчук.

«Ми вважаємо, що це рішення абсолютно на користь суспільства, - заявив адвокат. – Те, що сьогодні суд почув наші аргументи і заяву постраждалої, насправді це процесуальна норма, вона стосується тієї інформації, яку не хотіла поширювати потерпіла. Суддя ставила питання під час дослідження цього клопотання, чи розуміє потерпіла, що захист може використовувати і оголошувати будь-яку інформацію, пов`язану з характеристикою загиблої Оксани Макар або представника потерпілої - матері. Тетяна (Суровицька) йде на це усвідомлено, тому що вона хоче, щоб суспільство належним чином відреагувало на все це, і батьки знали, як виховувати своїх дітей, і щоб такі речі більше не траплялися».

Сама Т.Суровицька позитивно оцінила рішення суду про відкрите слухання справи.

«Я іншого не чекала, я знала, що ми доб`ємося відкритого суду. Вони нехай одержать те, на що заслуговують. Повірте, що одержать», - сказала вона.

На сьогоднішньому засіданні Т.Суровицька відмовилася від свого цивільного позову про моральний і матеріальний збиток.

«Грошей від цих людей мама не хоче одержувати. Ні матеріальний, ні моральний збиток на цьому етапі заявлятися не буде», - підкреслив М.Катеринчук.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити її живцем. На кинутому будівництві дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла у Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa ухвалила рішення вести слухання у закритому режимі.

Трьом обвинуваченим інкримінується скоєння злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також інкримінується ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

Сьогодні, 12 червня, Центральний райсуд Миколаєва у закритому режимі почав слухання по суті справи щодо вбивць О.Макар.

Громадськість вимагала відкритого судового розгляду справи.