Понад 3 тис хворих на туберкульоз отримують продуктові пайки

Благодійний Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» забезпечує продуктовими пайками 3075 хворих на туберкульоз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, ініціатива працює в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні».

За словами менеджера з догляду й підтримки Відділу діагностики та лікування Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» Фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Ореста Кінаша, пайками забезпечують хворих на туберкульоз, які отримують амбулаторне лікування й перебувають під патронажем «Товариства Червоного хреста України».

«Робота з хворими на туберкульоз із груп ризику, які схильні до переривання лікування, - головне завдання патронажних медичних сестер «Червоного хреста». Вони щодня доставляють препарати пацієнтам і контролюють їх прийом, щоб люди могли ефективно долікуватися. Продуктові пайки - це можливість пацієнтам підтримувати своє здоров`я, оскільки хороше харчування дуже важливе при лікуванні туберкульозу. А також мотивація не виїжджати й закінчити лікування - адже багато хто з них перебуває за межею бідності й через хворобу не має можливості працювати», - зазначив О.Кінаш.

Сьогодні пайки видаються хворим на туберкульоз у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Київській, Херсонській, Луганській, Одеській, Львівській, Кіровоградській та Миколаївській областях і АР Крим, уточнили в «Розвитку України».

У Фонді Р.Ахметова також поінформували, що з 2013 року продуктовими пайками планують забезпечити пацієнтів Житомирської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Волинської, Рівненської, Хмельницької та Черкаської областей, а з 2014 - Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Вінницької.

***Сьогодні в Україні 46 тис. українців живуть із активною формою туберкульозу і потребують лікування.