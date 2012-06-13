Влада зробить все для відкриття якісних перинатальних центрів

Влада зробить усе можливе, щоб до 2014 року перинатальні центри було відкрито в усіх областях України.

Про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Комітету з економічних реформ Ірина Акімова, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

І.Акімова наголосила, що у процесі відкриття нових сучасних перинатальних центрів в Україні основну увагу буде приділено рівню їх технічного забезпечення та відповідності високим технічним стандартам.

«Ми скоріше підемо на те, щоб відкласти введення в дію того чи іншого центру, ніж допустимо введення в експлуатацію центру, який не відповідає технічним стандартам», - наголосила вона.

Перший заступник глави Адміністрації Президента також повідомила, що незабаром планується відкриття перинатальних центрів у Дніпропетровську та Житомирі. «У роботі зараз перебувають ще 8 перинатальних центрів», - сказала І.Акімова, зауваживши, що йдеться про відкриття нових якісних, висококваліфікованих перинатальних установ.

При цьому вона поінформувала, що за час роботи чотирьох перинатальних центрів, які вже відкрито у різних регіонах України, в них народилося майже 3 тис. 800 дітей.