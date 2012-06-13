В Україні працює менше половини усіх пляжів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, станом на 11 червня працювало 505 (44,8%) пляжів, з них 475 на морському та 30 на річковому узбережжі.

Усього ж у поточному оздоровчому сезоні в Україні мають діяти 1128 пляжів та рекреаційних зон у Криму, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, Севастополі, які мають вихід на морське узбережжя, з них 1070 морських (94,9%) і 58 річкових, зокрема, у Києві на Дніпрі.

Закрито 8 пляжів у Криму, Миколаївській, Одеській областях, а решта ще не відкривались через непідготовленість до сезону та відсутність дозвільних документів, уточнили у МОЗ.

У міністерстві зауважили, що за якістю морської і річкової води проводиться постійний лабораторний контроль. За звітний період досліджено 495 проб води, з них 385 (77,8%) проб морської та 110 – річкової.

1,6% (8 випадків) проб води, що були досліджені, не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) тощо.

Найбільша кількість невідповідних проб цього тижня - це річкова вода (7,3% зі 110 досліджених проб), морська вода - 0% із 385.