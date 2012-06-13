У прийомні сім’ї та сімейні дитбудинки влаштовано 614 дітей-сиріт

В Україні за п’ять місяців цього року в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу було влаштовано 614 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час наради з головами обласних державних адміністрацій, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами Ю.Павленка, це на 236 більше, ніж за аналогічний період минулого року

Загалом, зазначив він, станом на 1 червня цього року у прийомних сім’ях і дитбудинках сімейного типу виховується 10 тис. 481 дитина.

За словами Ю.Павленка, найкращі результати в реалізації права кожної дитини-сироти на виховання в сім’ї показали Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Харківська, Херсонська, Тернопільська, Рівненська, Одеська та Миколаївська області.

Зокрема, в Дніпропетровській області за 5 місяців цього року у прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу влаштовано 108 дітей, за 5 місяців минулого року - 38; в Київській області - 72 дитини (минулого року - 11).

Незадовільними наразі є результати роботи в Львівській області, де за 5 місяців цього року у прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу влаштовано лише 2 дітей, Криму (7 дітей); Чернігівської області (9 дітей). Також погіршилися результати в Житомирській області, містах Києві та Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, у рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича очікується, що до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу до кінця поточного року буде влаштовано щонайменше 2 тис. дітей.