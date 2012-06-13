Питання сурогатного материнства слід врегулювати законодавчо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська наполягає на необхідності врегулювання у законодавстві питання сурогатного материнства з урахуванням прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська сказала 12 червня у Вінниці на прес-конференції.

За словами Омбудсмена, вона відвідала Апеляційний суд Вінницької області, де розглядалась апеляційна скарга з питання сурогатного материнства.

«У цій справі мене стурбувало питання захисту прав дітей, тому що так склалось, що вирішувались питання будь-які, але взагалі не вирішувалось питання стосовно долі дітей, а дітям на сьогодні уже 1,5 роки, діти вже усвідомлюють, хто в них батько і хто в них мати, і не вирішувати їхні права, вирішуючи їхню долю, просто неправильно. Це той випадок, коли розвиток певних технологій, розвиток медицини іде попереду юридичного врегулювання певних аспектів життя», - сказала В.Лутковська.

На її переконання, «без чіткого врегулювання прав та обов’язків усіх сторін та інтересів дитини у випадку, якщо мова йде про сурогатне материнство, без цього врегулювання важко суду вирішувати такі справи і можна зашкодити інтересам дитини. У даному випадку ми на стороні дітей, нас цікавлять діти. Не можна ж їх передавати просто, як естафетну паличку.

За словами В.Лутковської, вона має намір включити цю тему для висвітлення під час наступної доповіді у парламенті. «Я бачу своє завдання, коли направляється щорічна доповідь Уповноваженого до парламенту. Це якраз одна із тем, яку я хотіла б висвітлити під час наступної доповіді у парламенті для того, щоб підштовхнути парламент до вирішення цього складного питання. Тут потрібно вирішити проблему трьох сторін – сторони, яка зацікавлена отримати дитину, жінки, яка погодилась стати сурогатною матір’ю, і дитини, яка народилась», - сказала Омбудсмен.