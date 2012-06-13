В Україні досвід куріння мають 74% хлопців та 61% дівчат

В Україні мають досвід куріння 74% хлопців та 61% дівчат.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, про це свідчать результати дослідження «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків» (ESPAD).

У ході дослідження, проведеного у 1995-2011 роках у 36 країнах Європи, зокрема, в Україні, опитували учнівську молодь щодо тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків.

Результати дослідження презентували у Києві представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

За результатами дослідження, кожен шостий хлопець і кожна чотирнадцята дівчина за останні 30 днів викурювали більше шести цигарок на день.

Вперше спробували куріння у віці до 13 років 36% учнівської молоді (47% хлопців та 27% дівчат), 15% хлопців та 8% дівчат почали курити щоденно ще до досягнення 15 років.

Однією з найвагоміших причин поширеності тютюнокуріння є доступність цигарок: 51% хлопців і 44% дівчат вважають, що зможуть легко дістати цигарки у разі потреби.

Дані свідчать про певну позитивну динаміку: серед 15-16-річних підлітків з 1995 по 2011 рік зменшилась частка тих, хто курив протягом останніх 30 днів, серед хлопців з 51% до 35%, і в меншій мірі серед дівчат з 28% до 24%.

Аналогічна тенденція спостерігається і серед тих, хто почав курити у віці 13 років чи раніше: з 2003 по 2011 рік частка таких серед хлопців зменшилась з 15% до 9%, а серед дівчат - з 5% до 4%.

*** Соціологічне опитування 5-ї хвилі (попередні пройшли в Україні у 1995, 1999, 2003, 2007 та 2011 роках) у межах проекту ESPAD було проведене серед 7702 учнів/студентів (3355 хлопців і 4157 дівчат) віком 15-17 років сільських та міських загальноосвітніх середніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II та ІІ-–ІV рівнів акредитації.

Дослідження було проведено Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, у рамках відповідного міжнародного проекту, здійсненного у 36 країнах Європи.