85% підлітків в Україні вживали алкоголь.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, про це свідчать результати дослідження «Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків» (ESPAD).

У ході дослідження, проведеного у 1995-2011 роках у 36 країнах Європи, зокрема, в Україні, було опитано учнівську молодь щодо тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків. Результати дослідження презентували у Києві представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Результати дослідження свідчать, що кількість молодих людей у віці 15-17 років, які вживали алкогольні напої хоча б раз у житті, сягає 87%, а перша спроба будь-яких алкогольних напоїв відбувається у віці 13 років або раніше.

Стан сп’яніння за останні 12 місяців відчували 40% учнів, а кожна 12-та дитина у віці 13 років або раніше вже відчувала стан «напитися».

Порівняно з результатами попередніх досліджень, відбувається поступове зменшення вживання алкогольних напоїв серед учнівської молоді 15-16 років.

Впродовж останніх 12 місяців алкогольні напої вживали 78% підлітків (проти 84% у 2007 році).

*** Соціологічне опитування 5-ї хвилі (попередні пройшли в Україні у 1995, 1999, 2003, 2007 та 2011 роках) у межах проекту ESPAD було проведене серед 7702 учнів/студентів (3355 хлопців і 4157 дівчат) віком 15-17 років сільських та міських загальноосвітніх середніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II та ІІ-–ІV рівнів акредитації.

Дослідження було проведено Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, у рамках відповідного міжнародного проекту, здійсненного у 36 країнах Європи.