Дев'ятьом інвалідам на візках відмовили у доступі на матч

Дев`ятьом громадянам України на візках, у яких були посвідчення інвалідів I групи, було відмовлено у доступі на стадіон на матч Євро-2012 між Україною та Швецією 11 червня.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН листі-зверненні громадської організації «Броварське міське товариство інвалідів з ураження опорно-рухового апарату «Прагнення», 11 червня громадська організація на спеціально обладнаному автобусі у супроводі автомобілів ДАІ привезла на НСК «Олімпійський» дев`ятьох інвалідів I групи і дев`ятьох супроводжуючих осіб. Люди на візках прибули до входу секції № 1 стадіону за дві години до матчу.

Проте всім дев`яти інвалідам стюардами було відмовлено у доступі на стадіон через відсутність у них квитків.

На прохання до стюардів викликати охорону стадіону та представників УЄФА представникам громадської організації було відмовлено. Згодом їм повідомили, що в телефонному режимі стюартам надійшла команда не пускати людей в інвалідних візках на стадіон.

«Через 40 хвилин після початку матчу до нас нарешті вийшов представник УЕФА та, спілкуючись англійською мовою, у грубій формі, сказав, що ми можемо йти геть», - повідомили в організації і додали, що далі представник УЄФА наказав представникам «Прагнення» очікувати і запевнив, що їхнє питання розглядатиметься.

Проте до кінця матчу до інвалідів ніхто так і не вийшов. «На наші звернення хоча б відвідати туалет, адже туалетів, спеціально пристосованих для користування інвалідами, навколо стадіону немає, нам також було відмовлено», - зазначили в організації.

За 20 хвилин до завершення матчу прибула міліція та було складено заяву про порушення прав (заява № ЖОІ6544, Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києві).

У повідомленні наголошується, що, відповідно до законодавства, громадяни України - інваліди мають право безперешкодного доступу до будь-яких спортивних споруд на підставі посвідчення інваліда. Жодних вимог щодо платності доступу інвалідів на спортивні змагання жоден нормативно-правовий акт законодавства України не містить.

Як повідомили УНІАН у прес-службі місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна», будь-хто з відвідувачів стадіону повинен мати при собі квиток. Інваліди також повинні мати квитки, але вони можуть купити їх за ціною третьої категорії – найдешевші. При цьому, супроводжуюча особа проходить безкоштовно, йдеться у повідомленні.