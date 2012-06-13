З початку року в Україні виникло майже 29 тисяч пожеж

З початку року в Україні виникло 28 тисяч 956 пожеж, що на 24,4% більше аналогічного періоду минулого року.

Вогнем завдано збитків на суму понад 1,5 млрд гривень, повідомили УНІАН у прес-службі Державної інспекції техногенної безпеки.

У вогні загинуло 1483 особи (+2,4%), серед яких 56 дітей (+9,8%). Травмовано 858 громадян (+15,8%).

Знищено або пошкоджено майже 11 623 будівлі і споруди, 1377 одиниць транспортних засобів, 2475 тонн кормів.

Понад 80% усіх пожеж виникали на території житлового сектора, 33,3% - безпосередньо в оселях громадян.

58% усіх пожеж виникли через необережність громадян у поводженні з вогнем, понад 19% - через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, 11,3% - через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.