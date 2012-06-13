Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі

Завтра, 14 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень до 30° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, вночі у західних областях, а вдень в Україні, крім більшості східних, південних областей та Криму, будуть короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в центральних областях місцями сильний дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, на сході та півдні 31-36°; у західних областях вночі 11-16°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 8-13°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, слабкий град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

Температура вночі по області 15-20°, вдень 25-30°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 13 червня, температура води становила в Чорному морі 19-22°, Азовському морі 25-26°; в Дніпрі біля Києва - 21°.