У столиці за медичною допомогою звернулися 59 іноземців

18:02, 13 червня 2012
Країна
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З часу відкриття фан-зони

У Києві з часу офіційного відкриття фан-зони за медичною допомогою звернулися 107 пацієнтів, 59 з них – іноземці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Аллу Арешкович.

За її словами, тяжких травм і захворювань немає, лише садна, алергічні реакції, соматичні захворювання, підняття артеріального тиску, перегрівання. Зареєстровано також 7 звернень іноземних гостей з приводу сильного алкогольного сп’яніння.

Всі вони отримали відповідну допомогу, консультацію спеціалістів та вже виписані з лікарні, сказала А.Арешкович.

Скарг на дії медичного персоналу не надходило, підкреслила вона, додавши, що всі без винятку медичні працівники пройшли атестацію експертами УЄФА.

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