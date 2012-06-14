Росія перевірить українські лабораторії

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України направила до Россільгоспнагляду список українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії.

Про це повідомив на прес-конференції в Києві голова державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

В.Горжеєв повідомив, що Держветфітослужба України подала перелік із шістьох українських лабораторій, які могли б проводити дослідження української молочної продукції для експорту до Росії. Ветслужба України надала характеристики цих лабораторій, і РФ має розглянути і на свій розсуд визначити відповідну лабораторію або кілька.

За його словами, на сьогодні кожна партія продукції, вироблена на українських молочних підприємствах, перед тим, як експортуватися до РФ, проходить дослідження в лабораторіях РФ, які видають дозвіл на експорт.

«На сьогодні йде абсолютно нормальний діалог із фахівцями Російської Федерації. На мою думку, йде планова робота.... є поступовий рух», - сказав В.Горжеєв.

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Нагадаємо, 9 червня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко повідомив, що Россільгоспнагляд не виявив серйозних порушень в роботі ще двох українських сирзаводів.

Він зазначив, що українські лабораторії, які контролюватимуть якість сирів, вироблених в Україні, не пройшли відповідну акредитацію. «Поки що вони в цьому плані нічого не роблять», - сказав Г.Онищенко. «Швидше за все, вони наступлять знову на ті самі граблі, причому не однією ногою, а відразу двома. Сила удару подвоїться», - наголосив він.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Россільгоспнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

Поступово експорт української продукції до РФ поновлюється.