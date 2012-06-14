Сьогодні - Всесвітній день донора

Щорічно 14 червня в Україні відзначається Всесвітній день донора крові.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я вибрала цей день як вияв вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров`я інших людей, здаючи свою кров. Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини.

Всесвітній день донора крові – досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров`я ООН в Женеві.

Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба в переливанні крові за життєвими показаннями. Хоча потреба в крові є загальною, доступ до неї тих, хто її потребує загальним не є. А тому важливість Всесвітнього дня донора крові перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Метою цього щорічного заходу є залучення здорових людей до донорства крові.

Цього дня звертається увага на необхідність регулярної здачі крові для запобігання її нестачі в лікарнях та клініках, особливо в країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена. Потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який добровільно здає кров, робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людських життів.

На державному рівні Міністерством охорони здоров’я впроваджується у діяльність регіональних закладів служби крові України сучасна система скринінгу донорської крові та її компонентів на маркери інфекцій, що передаються з кров’ю. Ця система включає автоматизовані лабораторні комплекси із застосуванням методів імунохемолюмінісцентного аналізу та ампліфікації нуклеїнових кислот. Також заплановані і реалізуються заходи з вірусної інактивації заготовлених компонентів донорської крові. Разом із підвищенням рівня інфекційної безпеки продуктів крові в Україні збільшаться обсяги заготівлі донорських тромбоцитів, отриманих на апаратах автоматичного цитаферезу, що значно покращить стан забезпечення пацієнтів з онкологічними та гематологічними захворюваннями.

З нагоди цього Дня у всіх регіонах України відбудуться урочистості з привітання донорів крові. Також будуть проводитись виїзні Дні донора із прийому крові.

Відповідно до чинного законодавства, донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров’я України.Щорічно 14 червня в Україні відзначається Всесвітній день донора крові.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я вибрала цей день як вияв вдячності мільйонам людей, які рятують життя і зберігають здоров`я інших людей, здаючи свою кров. Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини.

Всесвітній день донора крові – досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров`я ООН в Женеві.

Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба в переливанні крові за життєвими показаннями. Хоча потреба в крові є загальною, доступ до неї тих, хто її потребує загальним не є. А тому важливість Всесвітнього дня донора крові перегукується з безсумнівною важливістю самого донорства. Метою цього щорічного заходу є залучення здорових людей до донорства крові.

Цього дня звертається увага на необхідність регулярної здачі крові для запобігання її нестачі в лікарнях та клініках, особливо в країнах, де кількість донорської крові вкрай обмежена. Потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який добровільно здає кров, робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людських життів.

На державному рівні Міністерством охорони здоров’я впроваджується у діяльність регіональних закладів служби крові України сучасна система скринінгу донорської крові та її компонентів на маркери інфекцій, що передаються з кров’ю. Ця система включає автоматизовані лабораторні комплекси із застосуванням методів імунохемолюмінісцентного аналізу та ампліфікації нуклеїнових кислот. Також заплановані і реалізуються заходи з вірусної інактивації заготовлених компонентів донорської крові. Разом із підвищенням рівня інфекційної безпеки продуктів крові в Україні збільшаться обсяги заготівлі донорських тромбоцитів, отриманих на апаратах автоматичного цитаферезу, що значно покращить стан забезпечення пацієнтів з онкологічними та гематологічними захворюваннями.

З нагоди цього Дня у всіх регіонах України відбудуться урочистості з привітання донорів крові. Також будуть проводитись виїзні Дні донора із прийому крові.

За особистим рішенням донора здача крові може здійснюватися безоплатно або з оплатою, порядок якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. В день здачі крові донори звільняються від роботи на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форми власності, із збереженням за ними середнього заробітку, забезпечується безкоштовним сніданком та обідом або грошовою компенсацією. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів у зазначені дні звільняються від занять. Після кожного дня здачі крові, в тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереження за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднаний до щорічної відпустки, або використаний в інший час протягом року після дня здачі крові.

Обов’язковою умовою для донора є гарний стан здоров’я та самопочуття. Напередодні здачі крові необхідно добре відпочити і виспатись, виключати з раціону жирну їжу (масло, сало, жирні м’ясо та рибу, молоко, сметану, яйця, морозиво) через те, що

кров насичується жировими речовинами і стає непридатною для переливання хворим. В ці дні можна вживати нежирні відварені м’ясо та рибу, каші, картоплю, відварені та сирі овочі та фрукти, соки, компот, житній хліб. В день здачі крові необхідно з’їсти легкий сніданок: чай або сік, печиво, білий хліб, необхідно відмовитись від куріння.

Донор не повинен зловживати алкогольними напоями, а за 48 годин до процедури – має відмовитись від них взагалі.

Перелік протипоказань для донорства

Абсолютні протипоказання: ВІЛ-інфекція, СНІД, сифіліс, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів, туберкульоз, бруцельоз, сипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Крейтцфельдта-Якоба, ехінококкоз, токсоплазмоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз, злоякісні новоутворення, хвороби крові, органічні захворювання центральної нервової системи, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання (гіпертонічна хвороба I-III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, аритмії, тромбофлебіт, вади серця); хвороби органів дихання (бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, пневмосклероз); хвороби органів травлення (ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки); захворювання печінки і жовчних шляхів (хронічні захворювання печінки, калькульозний холецистит, цироз печінки); захворювання нирок (дифузні і вогнищеві ураження нирок, сечокам’яна хвороба); захворювання сполученої тканини, променева хвороба, хвороби ендокринної системи, хвороби лор-органів (озена, інші гострі і хронічні важкі гнійно-запальні захворювання), очні хвороби (висока міопія -

5 діоптрій і більше, трахома, повна сліпота, залишкові явища увеїту); захворювання шкіри (псоріаз, еритродермія, екзема, червоний вовчак, пухирчасті дерматози, розповсюджені грибкові та гнійничкові ураження); остеомієліт, оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.