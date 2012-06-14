Що старше батько, то довше живуть діти

Що старше чоловік у момент зачаття дитини, то більше шансів, що малюк стане довгожителем, вважають американські вчені-генетики, пише news.open.by.

З роками сперма чоловіка змінюється, виробляючи генетичний код, який сприяє довголіттю. Ця якість потім передається дітям і онукам. До такого висновку прийшли вчені, проаналізувавши ДНК 1779 осіб.

Результати дослідження опубліковані в збірнику Національної академії наук США.

Генетики вважають, якщо чоловік стає батьком в більш зрілому віці, це може дати переваги в стані здоров`я його дитини.

"Люди все сильніше відсувають час зачаття дитини. Таким чином довжина теломера [кінцевої ділянки хромосоми], переданого нащадкові, збільшується. Тож і тривалість життя наступних поколінь буде збільшуватися по мірі того, як людство починає відтворювати себе все в більш пізньому віці", - зазначає професор університету Ньюкасла Томас фон Гжінскі.

Водночас більш ранні дослідження показали, що пізніше батьківство збільшує ризик викидня плоду.