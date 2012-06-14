Батьки гублять своїх дітей у фан-зонах Євро-2012

У Львові за шість днів роботи фан-зони четверо батьків губили своїх дітей.

Як повідомили УНІАН в Управління державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області, правоохоронці відшукали дітей, передали батькам та провели роз’яснювальну роботу з ними, аби такі випадки більше не траплялись.

Також у повідомлені нагадується, що вчора у Львові в рамках Євро-2012 відбувся футбольний матч між командами Данії та Португалії. З цієї нагоди, крім вболівальників, до Львова завітали також поліцейські делегації з Данії та Португалії, які зустрілися із журналістами. Під час розмови з представниками ЗМІ керівник португальської делегації Еліас Луіс зазначив, що задоволений співпрацею із українськими міліціонерами.

«Так склалося історично, що наші португальські фанати, які підтримують нашу національну команду, ведуть себе по-різному. Їх поведінка відрізняється, коли футболісти грають у себе вдома і на виїздах», − зазначив керівник португальської делегації.

Керівник делегації із Данії Ален Нюрі також задоволений співпрацею українських міліціонерів із іноземними колегами, оскільки вже працював із правоохоронцями Харківщини, коли збірна Данії грала у Харкові. А.Нюрі також зауважив, що їхнім поліцейським є чого навчитись в українських колег, а також поділитися своїм досвідом.

Загалом робота іноземних поліцейських полягає у спілкуванні з їхніми вболівальниками, які прибувають до Львова.