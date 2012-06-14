Чи встановлять в Україні 12-годинний день?

У проекті нового Трудового кодексу відсутні положення про 12-годинний робочий день, йдеться про 8-годинний робочий день і 40-годинний робочий тиждень.

Про це заявив член фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці Ярослав Сухий, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Я.Сухий, спростовуючи поширені у ЗМІ заяви про те, що у проекті нового Трудового кодексу встановлюватиметься 12-годинний робочий день, зазначив: «Не вперше ми чуємо абсолютно абсурдні, безпідставні і, що найгірше, безграмотні висловлювання на адресу проекту нового Трудового кодексу. Хочу нагадати, що проект цього кодексу впродовж декількох років проходив опрацювання і має позитивні відгуки справжніх експертів, які розуміються на міжнародному трудовому праві, організації праці. У проекті нового Трудового кодексу немає положень про 12-годинний робочий день. 131, 132, 133 статті законопроекту встановлюють нормальний робочий час. Йдеться про 8-годинний робочий день і 40-годинний робочий тиждень. Тобто такі ж, які передбачені в Кодексі законів про працю 1971 року».

«Ми сьогодні маємо справу з дуже непривабливою поведінкою політичних лузерів, які, намагаючись привернути до себе увагу, абсолютно безпідставно критикують проект нового Трудового кодексу. І наша опозиція відмітає будь-які заходи, спрямовані на сприяння модернізації життя України, без чого немає її майбутнього», - зауважив депутат.

«Водночас новий Трудовий кодекс буде захищати людину праці. Він відповідатиме нинішнім реаліям і стану суспільно-трудових та соціально-економічних відносин», - резюмував Я.Сухий.