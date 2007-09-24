В Україні зростає кількість ”піддослідних кроликів”

Українців хлібом не годуй, а дай випробувати на собі новомодні розробки вітчизняної фармації. Медики називають їх героями-добровольцями. Адже жертвують власним здоров’ям піддослідні безкоштовно: вважається, що вони й так отримують дорогі ліки задарма, пише Газета по-киевски.

Інформація про досліди з ліками та піддослідних, котрі з власної волі допомагають науці, в Україні конфіденційна. Однак світовий досвід клінічних випробувань нерідко був сумним.

В Україні стільки добровольців готові випробувати на собі дорогі новостворені ліки, що лікарі часто влаштовують конкурси. Більшість піддослідних вітчизняної медицини – люди з хронічними захворюваннями.

ICTV