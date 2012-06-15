МОЗ підтримує повну заборону куріння у громадських місцях

Міністерство охорони здоров`я підтримує підписаний Президентом Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, міністерство «послідовно підтримувало цей законопроект аж до підписання, адже наукові дані підтверджують, що вплив тютюнового диму є причиною хвороб, інвалідності та смерті. Держава має забезпечити захист людей від впливу тютюнового диму на робочих місцях усередині приміщень, громадському транспорті й у закритих громадських місцях».

У відомстві нагадали, що новий закон, який набуває чинності вже у грудні 2012 року, визначає перелік місць, де діятиме повна або часткова заборона куріння.

Так, закон заборонив куріння на стаціонарно обладнаних зупинках громадського транспорту і на території медичних, навчальних і спортивних закладів. Також залишається чинною заборона курити у підземних переходах та на дитячих майданчиках. В усіх інших громадських місцях за межами приміщень куріння обмежується лише там, де відповідні постанови ухвалили органи місцевого самоврядування.

У житлових будинках куріння обмежується лише в під’їздах та ліфтах. У робочих приміщеннях куріння забороняється у державних установах, медичних, навчальних, культурних та спортивних закладах, а також у всіх приміщеннях закладів ресторанного господарства і культури. У приміщеннях аеропортів, вокзалів, гуртожитків, готелів, а також у приватних підприємствах, які не належать до зазначених вище категорій, можна робити місця для куріння, за умови, що площа таких місць не перевищує 10% загальної площі споруди.

Закон передбачає повну заборону куріння у всіх приміщеннях закладів громадського харчування, проте курити можна буде за столиками на відкритому повітрі або тимчасово вийшовши із приміщення.

МОЗ закликає усіх громадян уважно вивчити норми нового закону: як курців, щоб вони зрозуміли, у яких саме місцях вони зможуть легально курити, так і некурців, щоб вони зрозуміли, де саме держава захищає їхнє право на чисте повітря.

МОЗ висловлює впевненість, що при належній поінформованості можна буде уникнути непорозумінь і новий закон буде виконуватися без примусу.