Як розкрити загадки психіки

Завтра в УНІАН в рамках “Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться семінар "Загадки психіки: як досягнути успіху, дотримуючись підказок своєї підсвідомості".

Під час семінару лікаря-психотерапевта, автора книг з альтернативної психології (Україна, Росія, Угорщина, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина) Олександра Стражного слухачі навчаться розуміти, що відбувається у власній підсвідомості і використовувати цю інформацію для досягнення успіху.

Зокрема, буде розглянуто структуру психіки та теорію про 10 кроків до успіху.

Докладніше про захід можна прочитати за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/558.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для включення у розсилку.