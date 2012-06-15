Німецькі фанати пожертвували гроші дитячій лікарні у Києві

Група німецьких фанів з Юберлінген зробила несподіваний, але дуже потрібний подарунок Українському дитячому центру клінічної токсикології.

Прихильники німецької команди зібрали у своєму місті 4000 євро і передали їх медичній установі, пише Кореспондент.

"Ми знаємо, що тут ще існує велика потреба, що на певне обладнання не вистачає грошей. Діти страждають у всьому світі, там, де ми живемо, і тут, в Україні. Ми б хотіли допомогти дітям, які мають не так багато, як наші. Кожне євро, кожна гривня підуть на користь", - сказав представник фанатів.

На ці гроші центр планує закупити витратні матеріали, а також пульсоксиметри, прилади для вимірювання гемоглобіну.

"Це саме те обладнання, яке дозволить нам заповнити прогалину в наших можливостях, коли до нас потрапляють діти, які постраждали від пожеж, діти з інгаляційними отруєннями", - сказав глава установи Борис Шейман.

Дитячий центр клінічної токсикології заново відкрили в 2010-му році після грунтовної реконструкції. Щороку він надає допомогу п`яти сотням маленьких пацієнтів зі складними випадками.