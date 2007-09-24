Причина неуспішності в школі - батьки, які палять

Відповідно до результататів недавнього дослідження, підлітки, які схильні до пасивного куріння вдома, гірше вчаться в школі і більш схильні до невдач на іспитах. Результати наукової роботи були опубліковані в журналі Journal of Adolescent Health.

За словами доктора Бредлі Коллінза (Bradley Collins), директора дослідницької клініки Health Behavior Research Clinic при Університеті Темпл в Токіо (Японія), дані дослідження направлені на виявлення взаємозв`язку між пасивним курінням і неуспішністю в школі.

З урахуванням додаткових чинників, таких як соціально-економічний статус і активна залежність від куріння, група учених встановила, що для дітей у віці від 16 до 18 років, батьки яких палять, здатність успішного проходження різних навчальних тестів знижується на 30%.

В той же час дослідження показало, що впливи куріння матері в період вагітності на успішність дитини в школі практично відсутні в порівнянні зі схильністю підлітка пасивному курінню.

Дослідники відзначають, що згідно статистиці біля третини матерів палять, 10-15% жінок не можуть позбавитися тютюнової залежності під час вагітності, а більш ніж 60% дітей піддаються пасивному курінню.

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