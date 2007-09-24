Рівненщина б’є рекорди з народжуваності

За статистикою, в області найбільше матерів-героїнь - аж чотири з половиною сотні.

У північних районах багатодітні сім`ї - норма. Зазвичай батьки у прикордонних із Білоруссю селах виховують понад десятеро дітей. Тож сільські пологові відділки там – нагальна потреба.

У багатьох із них умови не відповідають нормам. Окрім того, утримувати персонал у селах - не вигідно.

Вікторія Єнікеєва, акушер-гінеколог: «Позиція обласного управління, як і загалом медичної громадськості, у тому, що ці пологові ліжка у даний момент взагалі не відповідають тим вимогам, щоб надавати кваліфіковану акушерську допомогу. Кількість патологічних пологів в області велика, а матеріальна база не дозволяє надати допомогу».

Ірина Наумович, акушер-гінеколог: «Хоча у нас тут і не так, як у районі, і забезпечення ліками поганеньке, і апаратура у нас тут стара, а деяка взагалі не працює. Та ми стараємося це все компенсувати ставленням до людини».

НТН